Un tuffo che la impauriva e la bravata degli amici. Ora una ragazza di sedicenni è ricoverata in gravi condizioni con cinque costole rotte e un danno ai polmoni.La scena è stata immortalata con la telecamera di uno smartphone e diffusa tramite Youtube. Si vede la sedicenne che non vuole tuffarsi dal ponte sopra Moulton Falls sul fiume Lewis, a Washington. Ha paura, si tortura le mani in preda all'ansia, quando un amico la spinge, facendola cadere in modo scomposto.Ecco le immagini (attenzione: immagini forti):