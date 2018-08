PALERMO - Comincia domani il "Wonders in Selinunte", a partire dalle 19 con l'Holi Dance Festival. Attesi più di ventimila giovani da tutta Italia. Sabato ci sarà il concerto di Martin Garrix e domenica arriverà l'interprete del pop latino, Sean Paul, con un inedito, mentre al museo del Baglio Florio, a pochi metri dal tempio di Hera, saranno esposti reperti rinvenuti qualche settimana fa. Nel giorni in cui si esibirà Garrix, la star della musica elettronica, hitmaker, musicista, compositore e produttore, i giovani parteciperanno a workshop su tematiche riguardanti il Sud Italia, il lavoro, il territorio. L'associazione di studenti fuori sede FuoridiME discuterà su "Sicilia: restare o andare via". Musica e sociale, dunque saranno insieme. Poi arriverà il re del pop latino, Sean Paul, vincitore dell'American Music Award che vanta anche un Grammy. Domani ingresso gratuito al Festival mentre i concerti dell'11 e 12 sono a pagamento. Radio 105 coprirà l'evento con dirette dal Parco archeologico di Selinunte.(ANSA).