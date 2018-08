Inaugurazione e concerti fanno parte dell’estate a Piano Battaglia i cui numerosi appuntamenti sono iniziati domenica scorsa e proseguiranno fino a domenica 16 settembre.

E’ un’estate ricca di iniziative quella di Piano Battaglia. Seggiovia aperta tutti i giorni dalle 10,00 alle 18,00 fino a lunedì 20 agosto per offrire la possibilità di raggiungere con facilità vette che offrono panorami di incomparabile bellezza o che possono essere il perfetto punto di partenza per passeggiate ed escursioni fra monti e boschi.

Oggi venerdì 10 agosto ‘Cinema e musica d’autore’ in montagna con Pasquale Scimeca e gli Agricantus; domani sabato 11 agosto appuntamento alle 17 per l’osservazione del sole sulla Mufara con i telescopi e gli astrofisici del Gal Hassin, poi giù lungo il sentiero natura con spaghettata al Ristoro dello Scoiattolo e successivamente l’osservazione delle stelle sempre guidati dagli astrofisici del Gal Hassin di Isnello.

Domenica 12 l’inaugurazione dell’anfiteatro naturale su Monte Mufara seguito dall’atteso concerto in quota del Trio Milici-Mandreucci-Vella. In serata degustazione di vini e musica.

Il programma continua lunedì 13 agosto ancora all’anfiteatro in quota con un concerto di arie di Sicilia rivisitate da Maurizio Curcio; martedì 14 vigilia di Ferragosto ‘Musiche senza confini’ elettro pop d’autore dalle 21,30 alla partenza degli impianti mentre il 15, mercoledì, si torna alle 17 all’anfiteatro naturale in quota per il concerto degli ‘Arenaria’ e performance sonora di ‘corni naturali’.

Venerdì 17 agosto ancora musica. Di scena Baro Drom Orkester mentre il 18 ‘incontri teatrali giovanili: compagnia volti di Kaos in Medea per la regia di Giampaolo Bellanca. Il 19 ancora passeggiata naturalistica.

Gli impianti continueranno, dopo il 20 agosto, ad essere aperti nei fine settimana (sabato e domenica) da sabato 25 agosto a domenica 16 settembre.

