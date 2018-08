PALERMO - Prosegue il presidio anti-rom da parte di un gruppo di residenti in via Felice Emma, davanti alla villa confiscata dalla mafia che il comune di Palermo ha assegnato a due famiglie nomadi ma che, anche per impedire l'ingresso dei rom, è stata occupata da sei nuclei di senzacasa che hanno il sostegno dei manifestanti. Il sit-in, proprio all'ingresso della villa, impedisce il transito. Al presidio è previsto l'arrivo del consigliere comunale della Lega Igor Gelarda. A fianco dei manifestanti si sono schierati Forza nuova e militanti di 'Diventeràbellissima', il movimento fondato dal governatore Nello Musumeci.(ANSA).