Ne danno comunicazione il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque e l’assessore alle Politiche Sociali Maria Puleo.

Per il finanziamento dei cantieri di lavoro nei comuni siciliani con popolazione inferiore ai 150 mila abitanti, la Regione Siciliana aveva stanziato lo scorso anno la somma complessiva di 50 milioni di euro nell’ambito del Piano di Azione e Coesione 2014/2020.

«Il Comune di Bagheria» – sottolinea l’assessore Maria Puleo - «ha presentato la propria manifestazione di interesse a fruire dei finanziamenti ed avviare i cantieri di lavoro sul territorio cittadino perché sono queste opportunità che mitigano le condizioni di povertà e di emarginazione sociale sull’intero territorio cittadino sempre più cogenti a causa della carenza di opportunità occupazionali».

«Non ci lasceremo scappare nessuna opportunità, come questa dei cantieri di lavoro» - dice il sindaco - «Questa notizia insieme ai finanziamenti del teatro di Villa Butera, la rifunzionalizzazione della Villa ex Castello, il finanziamento per la scuola Wojtila, la scuola Carducci, la scuola Ciro Scianna, la scuola Puglisi, ci dà soddisfazione per il lavoro fatto».