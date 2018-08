Sono una quarantina gli ettari di terreno attraversati dal fuoco - ancora Caruso -. E' stata coinvolta l'area del fiume Cottone. Sono bruciate palme nane, ulivi e sterpaglie, ma per fortuna le fiamme, ora sotto controllo, non hanno lambito alcun tempio. Gli unici visitatori che sono stati allontanati - conclude Caruso - sono quelli che erano vicini all'incendio". Il fumo sprigionato dalle fiamme ha reso irrespirabile l'aria della borgata marinara, al momento affollata da villeggianti.

(ANSA).

CASTELVETRANO (TRAPANI) - Dalle 15.30 alcuni ettari di sterpaglie e macchia mediterranea bruciano nell'area orientale del parco archeologico di Selinunte, dietro al baglio Florio, dove erano stati piantati antichi grani e cereali autoctoni che sono stati raccolti nelle scorse settimane e di cui erano rimaste soltanto le stoppie. Le fiamme hanno bruciato anche alcuni ulivi. Sono intervenuti vigili del fuoco, forestale e un Canadair, mentre il Comune ha inviato delle autobotti. "Benché l'incendio sia vasto - dice Enrico Caruso, direttore del parco archeologico - non è stato necessario né evacuare né chiudere il sito. I visitatori sono in altre zone".Inoltre, a partire dalle 19, con ingresso gratuito, si terrà il previsto "Holi dance festival" in un'area del parco distante dall'incendio. "