verso il bilancio 2018. Un passaggio atteso e a lungo rinviato a causa di un ping pong tra uffici e Ragioneria, ma che ieri ha finalmente visto la luce. Un piano 2018-2020 che comprende 667 interventi che, in teoria, costerebbero ben 4,2 miliardi di euro: quasi 80 milioni quest’anno per 33 opere, quasi due miliardi nel 2019 per 343 opere e oltre due miliardi nel 2020 per 291 opere. Numeri che, se divenissero realtà, trasformerebbero il volto della città.che poi si realizzi o meno. Rispetto all’anno scorso sono stati cassati 16 interventi, di cui 10 per cui è già in corso la gara, tre perché sostituiti, uno stralciato dal Prusst e due considerati ormai non più fattibili, e ne sono stati inseriti 16 nuovi (cinque accordi quadro, cinque interventi su mari e coste, due del Pon e quattro del progetto Ruis). Ogni opera ha una sua priorità: prima le manutenzioni, poi il completamento di quelle avviate, poi le finanziate dai privati e infine le nuove costruzioni.quelli sul Teatro Massimo già nel 2018, gli altri l’anno prossimo insieme al tram e ad altre grandi infrastrutture.gli interventi del Pon metro sull’illuminazione (nove milioni), quasi 800 mila euro per lo Spasimo, tre milioni per il canale di Boccadifalco, mezzo milione per il centro sportivo di Bonagia, un milione per le fognature dell’ortofrutticolo, dieci milioni per il Baglio Mercadante dello Zen, 1,4 milioni per la tribuna della piscina comunale, 2,8 milioni per il secondo forno crematorio dei Rotoli, tre milioni per l’impianto antincendio del Teatro Massimo, a cui andranno quasi altri 12 milioni per lavori vari. E ancora scuole, asili e palestre.di programmazione della spesa e della infrastrutturazione della città, uno strumento indispensabile per la redazione del bilancio di previsione. È un piano aperto al confronto con la città e con il consiglio comunale, che dovrà votarne la versione definitiva".Fondi su cui la Ragioneria generale, però, ha espresso una riserva: le somme, relative ad alcune manutenzioni infatti dovranno essere trovate nel prossimo bilancio di previsione. Nel 2019 i mutui dovrebbero schizzare a 126 milioni e nel 2020 scendere a 31. La cessione di immobili quest’anno non frutterà nulla, mentre dovrebbe consentire al comune di incassare un paio di milioni per il 2019 e altrettanti per il 2020.