. In attesa del completamento dell'iter della nuova rete ospedaliera, l'assessorato regionale alla Salute blocca le aziende con una lettera firmata dall'assessore Ruggero Razza e dal dirigente generale Mario La Rocca. La missiva, con data di ieri, fa riferimento alla delibera della commissione Sanità dell'Ars che, dando il via libera alla nuova rete ospedaliera, ha votato una risoluzione che impegna il governo regionale a emanare un atto di indirizzo sui concorsi da avviare o già avviati, in considerazione del fatto che la nuova rete inciderà sulle piante organiche e in vista della conclusione della selezione dei nuovi direttori generali. La lettera lascia la possibilità di procedere solo per le aree critiche, per la stabilizzazione di personale precario e per lo scorrimento di graduatorie.Per loro nel giro di poche settimane si concluderà l'iter di decadenza dall'incarico, per effetto della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittime le loro nomine. Ad aver ricevuto la lettera che informa dell'avvio dell'iter della procedura di decadenza, dà notizia Repubblica, sono stati Giovanni Bavetta (Asp Trapani), Fabrizio De Nicola (Policlinico Palermo), Gervasio Venuti (Asp Agrigento), Antonio Candela (Asp Palermo), Giovanni Migliore (Arnas Civico), Maurizio Aricò (Villa Soia-Cervello), Gaetano Sirna (Asp Messina), Salvatore Ficarra (Asp Ragusa), Michele Vullo (Policlinico Messina) e Giorgio Santonocito (Ospedale Garibaldi). L'orientamento del governo sarebbe però quello di riconfermarli per il bereve temp oche rimane per chiudere la selezione dei nuovi manager, per la quale i lavori della commissione selezionatrice sono ormai in fase avanzata.