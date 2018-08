. Una sfida a suon di milioni per l’acquisto di uno dei gioielli di Palermo. Pochi giorni fa i giochi sembravano chiusi: l’offerta della società Algebris di Davide Serra era stata la migliore : e così, il finanziere per una decina di giorni ha tenuto tra le mani l’hotel di lusso Villa Igiea.Ma allo scadere del decimo giorno è arrivato il rilancio. E la nuova aggiudicazione. Ne dà notizia lo stesso advisor della mega “asta” per la vendita dei gioielli che furono dell’imprenditoree prima ancora del Sul sito ufficiale della Coldwell Banker Commercial infatti ecco la notizia: “Dopo le precedenti operazioni di vendita degli alberghi ‘’San Domenico Palace Hotel’’ di Taormina e ‘’Hotel Des Etrangers & SPA’’ di Siracusa, - si legge - sono state aggiudicate in via definitiva le seguenti strutture alberghiere site in Palermo: Grand Hotel Villa Igiea MGallery Collection (euro 25.520.000,00), aggiudicazione definitiva in data 03.08.2018; Grand Hotel et Des Palmes (euro 12.000.000,00), aggiudicazione definitiva in data 23.07.2018; Mercure Excelsior Palermo (euro 8.808.000,00), aggiudicazione definitiva in data 23.07.2018”.L'ultima aggiudicazione di Villa Igiea di cui si era avuta notizia infatti era stata contemporanea a quelle dell’hotel Delle Palme e dell’Excelsior di Palermo. Ma, appunto. In quei dieci giorni, tra la prima e l'ultima aggiudicazione, insomma, c’è stato un rilancio.E lo confermano anche le cifre. L’aggiudicazione ad Algebris era avvenuta per 23,2 milioni di euro., cioè, come spiega lo stesso advisor, della quota minima necessaria per effettuare il rilancio. “Saranno peraltro ammesse – si legge - ulteriori offerte irrevocabili di acquisto in aumento del 10% entro la data di stipula dell’atto definitivo di vendita secondo quanto disciplinato dal Regolamento della Procedura”. L’atto definitivo, cioè il rogito davanti a un notaio che chiuderà la partita definitivamente, è previsto per la fine di ottobre.Così, rilancio c’è stato. E la vendita di Villa Igiea si è trasformata in una vera e propria sfida per la conquista di una delle strutture più preziose del capoluogo. Ma chi ha effettuato questo rilancio? Ufficialmente nessuno lo conferma, ma, oggi proprietario di 11 hotel 5 stelle lusso come l’Hotel de Russie a Roma, l’Hotel Savoy a Firenze e il Verdura Resort di Sciacca, quelli in Italia; a cui si aggiungono Edinburgo, Londra, Monaco, Francoforte, Berlino, Bruxelles e San Pietroburgo come sedi europee e Gedda in Arabia Saudita.Non a caso, dopo un’asta andata deserta, già in occasione dell’aggiudicazione ad Algebris si era parlato a lungo di. Un interesse, quello a investire anche nel capoluogo, sempre nel settore del turismo di lusso, che lo stesso imprenditore non nasconde, ad esempio, nell’intervista al mensile I Love Sicilia , in edicola da pochi giorni: “A parte il Timeo di Taormina, - spiega riferendosi al livello degli hotel in Sicilia - i clienti in cerca del top di gamma non hanno alcuna alternativa. Ecco perché è nato il Verdura Resort e perché sto cercando altri investimenti in Italia e in Sicilia, a Palermo e a Catania, dove mancano gli hotel di categoria extralusso in grado di attirare il meglio della clientela internazionale. La mia idea – prosegue - è quella di creare un circuito siciliano d'eccellenza e, più in generale, dare all’Italia gli hotel che merita affinché si riabitui al concetto di ospitalità”.E l’acquisto di Villa Igiea somiglia sempre di più a una sfida che si risolverà solo il 31 ottobre. Quando verranno definitivamente venduti i tre hotel che furono del Banco di Sicilia, prima di finire nelle mani di Francesco Bellavista Caltagirone e quindi all’asta, dopo i guai della sua società “Acqua marcia”.Prima ancora, il San Domenico di Taormina era andato al gruppo Statuto. A questo punto, ricorda sempre l’Advisor, “l’ultima struttura residua dell’originale Portafoglio Alberghiero, l’hotel “Mercure Excelsior Catania”, è attualmente oggetto d’interesse da parte di investitori del settore”. La prossima sfida, il prossimo braccio di ferro per la conquista dell’ultimo di quegli hotel di lusso siciliani è già all’orizzonte.