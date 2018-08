Oggi arriva l'esito d

dal dipartimento regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo. Al primo posto si classifica con 95 punti l’ "Ypsigrock" di Castelbuono, il festival di musica indi rock che inizia proprio oggi. Con 89 punti, il secondo posto va al festival del libro palermitano “Marina di libri” mentre, con 88 punti, la medaglia di bronzo spetta al “Sicilia Light art festival ensemble” organizzato da una reti dei comuni del messinese.Sono manifestazioni a carattere continuativo, e quindi festival ad edizioni, iniziative di interesse nazionale, internazionale o progetti di spettacolo che gli enti hanno organizzato in rete. Gli organizzatori avevano presentato a inizio anno le istanze con i progetti e i preventivi delle iniziative.Solo chi ha ottenuto più di settanta punti potrà cercare di ottenere il milione di euro messo a disposizione dall'assessorato al Turismo. Infatti, le manifestazioni saranno finanziate a scorrimento e quindi chi si trova alle vette della classifica sarà senza dubbio avvantaggiato perché avrà più risorse disposizione. La circolare che ogni anno mette a bando questi fondi prevede un cofinanziamento fino a un massimo del 50% delle spese sostenute. Comunque, il contributo non può essere maggiore di 250mila euro.il “Sicily beach soccer tour 2018” che si terrà a Gravina di Catania e l’edizione 2018 de“Le vie dei tesori” che si svolge ogni anno a Palermo nel mese di ottobre. La maggior parte delle iniziative sono organizzate nelle città metropolitane dell’isola. Si tengono a Catania l’ “Alkantara festival”, l’ “Ortigia Sound System”. Trova la possibilità di finanziamento la festa messinese “Vara e giganti” e completano la classifica tre iniziative previste a Palermo: il “World festival on the beach”, il “Palermo Pride” e il “Tumiamì”, festival dell'intercultura solidale.. Due iniziative sono fra i primi cinque classificati poi si possono trovare la “Inycon 2018”, sagra enologica che si è già svolta a Menfi, e il “Vinimilo”, la sagra dei vini etnei che si tiene a Milo. Si piazza all’ottavo posto la rassegna del comune di Partanna “Arte musicultura 2018”. Poi possono sperare nel finanziamento gli organizzatori del “Giro podistico internazionale di Castelbuono”, dell’iniziativa “Scala illuminata” a Caltagirone e di “Degustiamo Marsala”.