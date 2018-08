Le indagini condotte dagli agenti hanno permesso di ricostruire le violenze che avvenivano tra le mura domestiche. E' stata la vittima, in lacrime, a raccontare un inferno fatto di botte e minacce. Il marito le avrebbe proibito di uscire di casa, minacciandola di "farla a pezzi". Ad aggravare la situazione era proprio l'alcol: l'uomo tornava a spesso a casa ubriaco e costringeva la compagna a subire gli abusi sessuali. E' stata la vittima, in lacrime, a raccontare un inferno fatto di botte e minacce. Il marito le avrebbe proibito di uscire di casa, minacciandola di "farla a pezzi". Ad aggravare la situazione era proprio l'alcol: l'uomo tornava a spesso a casa ubriaco e costringeva la compagna a subire gli abusi sessuali.

La donna non sarebbe mai riuscita a tirarsi indietro per la paura di essere nuovamente picchiata. I suoi racconti sono stati confermati dai conoscenti e dai vicini, che avevano visto frequentemente i suoi lividi e le ferite sul viso e su alcune parti del corpo.

Nei mesi scorsi la donna e le figlie sono così state inserite in una comunità protetta e l’Autorità Giudiziaria ha emesso nei confronti dell’uomo il provvedimento.

L'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal Tribunale di Palermo è stata eseguita dalla polizia: per l'uomo, un marocchino di 44 anni, l'aggravante di essere entrato in azione in stato di alterazione psicofisica dovuta all'alcol.