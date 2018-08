Lo afferma Tony Rizzotto, deputato regionale della Lega per Salvini Premier, che sottolinea come "questo sì che sarebbe realmente da ritenere probabilmente un atto di razzismo compiuto nei confronti dei palermitani; quegli stessi palermitani che da anni attendono l'assegnazione di una abitazione da parte del Comune, il quale invece, con questa scelta, dimostra di ritenere i rom forse detentori di maggiori diritti rispetto ai nostri connazionali".

PALERMO - "La doverosa dismissione del campo rom della Favorita da parte dell'amministrazione comunale di Palermo non dovrà assolutamente trovare soluzione con l'assegnazione delle ville sequestrate alla mafia in via Felice Emma"."Sappiano i palermitani - conclude Rizzotto - che al grido 'prima gli italiani' la Lega è al loro fianco per rivendicare il diritto alla casa contro chi vorrebbe, come l'amministrazione Comunale, anteporre forse altre logiche e favorire altre persone".