PALERMO - Incidente stradale sulla Palermo- Mazara del Vallo nel giorno dell'esodo in Sicilia. Tre auto sono rimaste coinvolte in un maxi tamponamento poco prima dello svincolo di Salemi. Un automobilista su una Citroen C3 si è fermato a causa di un problema al motore lungo la corsia di emergenza, soccorso da una seconda auto, un'Audi, ma su entrambe si è schiantata una Ford. Sei i feriti, tra cui tre bambini. Un ferito è stato trasportato in elisoccorso. Gli agenti della polizia stradale e gli uomini dell'Anas hanno chiuso l'autostrada per consentire l'atterraggio del mezzo aereo sulla carreggiata.(ANSA).