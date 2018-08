all'inizio si era “fatto la strada”. Quando i mafiosi del Borgo Vecchio andarono a chiedergli il pizzo, lui cercò aiuto in Raffaele Favaloro, uomo di Resuttana che aveva conosciuto in occasione dell'apertura di un'attività commerciale lontano dal centro.. "... devo dare i soldi a mammasantissima mi hanno detto qua... "), spiegava a Favaloro, specificando che “ho chiuso il conto a cinquecento euro... ". Favaloro non era d'accordo con chi era andato a imporgli la messa a posto: "... già io non gli do confidenza... perché per me queste cose... sono vergogne... ti dico la verità... per me sono l'ultima cosa che esiste... te la fidi di guadagnare i picciuli? Perché non ti vai a fare una rapina? Vai a guadagnarteli... non con i poverelli, che te ne vai dai poverelli...”."... e allora che devo fare... li devo lasciare sbattere?". Si era sbagliato: "... io non te lo posso dare un consiglio di questo...”. Saranno state pure vergogne, ma Favaloro non poteva mettere bocca nelle decisioni prese lontano dalla sua zona di competenza.Come ha raccontato Giuseppe Tantillo, boss del Borgo vecchio e oggi collaboratore di giustizia, ebbero paura che il commerciante li denunciasse. È andata davvero così perché il titolare dell'attività all'inizio si limitò a dire gli avevano bloccato in due occasioni la serratura della porta di ingresso con la colla, negando però di avere ricevuto richieste estorsive. Alcuni giorni fa, dopo che sono finite in carcere 28 persone, tra cui lo stesso Favaloro, ha capito che denunciare era l'unica strada percorribile. E ha raccontato tutta la verità ai finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria.