PALERMO - La giunta comunale di Palermo ha approvato la "stipula di convenzione tra il Comune e l'assessorato regionale dell'Agricoltura, per l'utilizzo di operai forestali per la manutenzione di aree a verde pubblico nel territorio comunale". Gli interventi previsti dalla convenzione, che avrà la durata di dodici mesi, "consisteranno in lavori agronomico-forestali per contenimento di specie arbustive o da specie vegetali spontanee". "L'obiettivo - dice il sindaco Leoluca Orlando - è di migliorare e tutelare l'ambiente paesaggistico, culturale e storico della Città ed in particolare di alcune aree a verde, già presenti e di grande rilevanza. Per questo abbiamo chiesto ed ottenuto, grazie alla disponibilità manifestata dalla Regione, l'utilizzo di operai forestali in carico alla Regione a tempo determinato".(ANSA).