L'istanza - redatta su modulo scaricabile dal sito del settore Servizi socio assistenziali o disponibile presso gli uffici di cittadinanza - potrà essere presentata da un genitore "o da un soggetto esercente la potestà parentale". Queste le sedi di Circoscrizione in cui si potranno presentare le domande:

1^ Circoscrizione piazza Giulio Cesare n.52 - terzo piano;

2^ Circoscrizione via San Ciro n.15;

3^ Circoscrizione via La Colla n.48/52;

4^ Circoscrizione viale Regione Siciliana Nord Ovest n.95;

5^ Circoscrizione via Adua n.22;

6^ Circoscrizione via Monte San Calogero n.28;

7^ circoscrizione via E.Duse n.31;

8^ Circoscrizione via Fileti n.19;

Cliccando sull'icona "BONUS FIGLIO REGIONALE ANNO 2018", alla pagina

https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=2&id=19237, è possibile reperire tutte le informazioni ed il modulo per la presentazione dell'istanza.

PALERMO - A partire da lunedì 13 agosto sarà possibile presentare le domande al Comune di Palermo per l'erogazione del bonus di mille euro per la nascita o adozione di un bambino per l'anno 2018, secondo quanto previsto dal decreto dell'assessorato regionale alla Famiglia.