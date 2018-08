si dovrà evitare in modo assoluto qualsiasi contatto diretto o indiretto con i conduttori e gli isolatori delle suddette condutture e relative apparecchiature". Bisognerà inoltre "evitare

di toccare animali, vegetali od oggetti che si trovino in contatto anche se imperfetto o discontinuo con detti conduttori, isolatori o apparecchiature". Tra le raccomandazioni anche quella di

"astenersi dal toccare qualunque altro filo anche telefonico che per allungamento anormale o per rottura potrebbe essere in contatto con le condutture elettriche".

In caso di infortunio "prima di praticare soccorso alla persona colpita da folgorazione si dovrà accertare che la stessa non sia ancora in contato con conduttori ed apparecchiature, in tal caso occorrerà avere preventiva conferma dell'avvenuta tolta tensione su conduttori ed apparecchiature".

PALERMO - In una nota l'ufficio stampa del Comune di Palermo segnala "che dalle 5 del 9 agosto le condutture della linea di contatto per trazione elettrica poste sul nuovo tracciato ferroviario tra le stazioni di Palermo Notarbartolo e Carini della linea ferroviaria Palermo-Trapani sono permanentemente sotto tensione a 3.000 Volt". Il Comune evidenzia quindi che "