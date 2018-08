MODICA (RAGUSA) - Dopo la rimozione della foto di Mussolini da un bar di Modica, da parte dei carabinieri chiamati da una cliente, l'associazione ''Ragusa in Movimento'' ha deciso di offrire patrocinio legale gratuito al titolare del bar che è stato denunciato per apologia del fascismo. L'associazione è pronta a mettere a disposizione del titolare l'avvocato Michele Savarese. Il presidente dell'associazione, Mario Chiavola, dice: "Cosa non fare per suscitare un facile applauso e per qualche like in più sui social anche se chi ci va di mezzo è un umile commerciante nella cui azienda lavorano circa 10 famiglie modicane. L'atteggiamento della studentessa, scandalizzata da una foto del duce esposta in un bar di Modica, è la cartina tornasole di una società falsa e perbenista. In un contesto in cui la maggior parte della gente non arriva a fine mese, ci si indigna per un'immagine con aforisma appesa al muro e per lo spauracchio del ritorno del fascismo, ormai morto e sepolto da oltre 70 anni''.(ANSA).