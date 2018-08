Gli agenti effettueranno attività di pattugliamento a piedi, a cavallo, in bicicletta e persino a bordo del nuovo mezzo a propulsione elettrica, impiegato lungo il movimentato “Percorso arabo-normanno” con ottimi risultati sotto il profilo per prevenire scippi ai numerosi cittadini e turisti che ogni giorno lo attraversano - spiegano -.

Maggiori controlli anche nelle zone balneari, negli snodi dei principali mezzi di trasporto e, in particolare nel mercato storico di Ballarò.

Per prevenire i furti bisogna evitare nascondigli banali per oggetti di valore tenuti in casa, come armadi, cassetti, vasi, quadri, letti e tappeti, nascondigli che molte persone ancora utilizzano. Quindi se proprio dovete nascondere in casa degli oggetti sarà utile fare ricorso ad un po' di inventiva".

Viene poi consigliato di non informare dei propri spostamenti tramite Facebook: "Per chi si allontana per lunghi periodi invece è consigliato di non far sapere ad estranei i programmi di viaggi e vacanze ma soprattutto evitare di pubblicare su social network i programmi di viaggio poiché queste informazioni possono arrivare indirettamente a persone poco raccomandabili; è bene installare un dispositivo automatico che, ad intervalli di tempo, accenda le luci, la radio, la televisione; bisogna evitare l'accumularsi di posta e pubblicità nella cassetta delle lettere chiedendo ad un vicino di ritirarla; evitare di divulgare la data del rientro e, anche alla segreteria telefonica, non dare informazioni specifiche sulla propria assenza".

E' una raffica di furti quella registrate nelle ultime settimane nel capoluogo siciliano: la città si svuota e i ladri agiscono indisturbati, approfittando pure delle gita fuori porta dei palermitani lontani da casa anche solo per una giornata. Come nel caso di una donna che abita all'Addaura: al suo ritorno nella villetta sul lungomare Cristoforo Colombo ha trovato la serratura della porta manomessa e le stanze a soqquadro.Da tempo qui in zona chiediamo una presenza delle forze dell'ordine maggiore, ma simo purtroppo inascoltati". Soltanto qualche settimana fa, i topi d'appartamento hanno preso di mira, però, anche un'abitazione e uno studio di due avvocati nel centro città. Nel primo caso si è trattato di un maxi colpo: i ladri sono infatti riusciti a scappare con un bottino da centomila euro, tra orologi di valore, gemelli in oro, fermacarte e penne di marca.Da via Perpignano a via Aurispa, sono soprattutto box e magazzini ad essere "ripuliti". Al setaccio anche le auto parcheggiate o momentaneamente in sosta. Pochi giorni fa, nel giro di un'ora, sono stati messi a segno tre colpi tra piazza Principe di Camporeale e via Noce. In due casi sono state rubate le borse lasciate in macchina da due donne, dalla terza auto è invece stata portata via l'autoradio.Per contrastare l'escalation di furti durante l'estate, la polizia ha potenziato i controlli e ha diffuso alcuni consigli utili per evitare di avere brutte sorprese al ritorno dalle vacanze. "