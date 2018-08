ROMA - Il brasiliano Ronaldo è stato ricoverato in ospedale di Ibiza per una polmonite. A dare la notizia è il 'Diario' locale a cui fonti del Policlinico Nuestra Señora del Rosario hanno confermato la notizia. L'ex calciatore di Barca, Inter e Real si trovava da alcuni giorni in vacanza sull'isola (dove possiede una casa), ha cominciato a sentirsi male nel pomeriggio di venerdì' andando a fare accertamenti al pronto soccorso. Una volta diagnosticatagli la polmonite, riferisce il 'Diario de Ibiza', verso le undici di sera il brasiliano ha chiesto di poter lasciare la struttura per andare alla clinica 'Nuestra Señora del Rosario' dove è ancora in terapia intensiva, anche se le fonti interpellate dal giornale parlano di decorso positivo.(ANSA)