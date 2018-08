Chiudendo la porta della cucina di casa il ragazzo ha involontariamente provocato la rottura del vetro centrale, e una grossa scheggia lo ha colpito ad una coscia, recidendo l'arteria femorale. Il giovane, nato in Italia da una famiglia di origini camerunensi, è stato subito soccorso ma non è stato possibile fermare il violento dissanguamento. Sul posto è giunta tempestivamente un'ambulanza del Suem 118 di Padova, che ha trasportato d'urgenza il 16enne in ospedale, ma purtroppo per lui non c'era più nulla da fare.(ANSA)