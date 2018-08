Agli amici della nave Aquarius rivolgiamo l'invito a non fermarsi e confermiamo la disponibilità di Palermo e delle sue strutture ad accogliere coloro che sono a bordo della nave. Palermo e la Sicilia non si sottraggono al proprio dovere e non tradiscono la propria storia".

Per dare un approdo alla nave, la Commissione Ue si dice in contatto con un numero di Stati membri, senza precisare quanti e quali siano.

PALERMO - "Il governo guidato dalla Lega si conferma sempre più motivo di vergogna, impegnato a fare la propria politica sulla pelle di donne e bambini. Mentre di fatto si istigano le marinerie a venire meno agli obblighi morali e legali di soccorso in mare, coloro che a questi obblighi non si sottraggono vengono additati e criminalizzati". È di nuovo polemica tra il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "La nave con 141 migranti a bordo resta dunque "in stand-by esattamente tra Malta e Italia e attende che le sia assegnato un porto sicuro", afferma la Ong Sos Mediterranee in un tweet. "Nave ong Aquarius con altri 141 immigrati a bordo: proprietà tedesca, noleggiata da Ong francese, equipaggio straniero, in acque maltesi, battente bandiera di Gibilterra. Può andare dove vuole, non in Italia! Stop trafficanti di esseri umani e complici, #portichiusi e #cuoriaperti", aveva scritto su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.Anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris sfida il governo nazionale e chiede all'imbarcazione della ong di attraccare nel porto di Napoli: "Qualora non li facessero sbarcare - dice -, saremmo noi stessi ad andarli a prendere in mezzo al mare".Oltre a Malta e Italia, anche il governo spagnolo, al momento, non sembra disposto ad accogliere l'Aquarius. In questo momento "la Spagna non è il porto più sicuro perché non è quello più vicino, secondo quanto stabilisce il diritto internazionale", riferiscono fonti del governo di Madrid, come riporta El Pais."La scorsa notte sono giunti a Lampedusa nove barchini, per un totale di oltre 100 migranti. Ormai gli sbarchi sono continui, questa è la realtà non quella dei tweet - dice il sindaco di Lampedusa, Totò Martello -. La situazione è questa, chi parla di emergenza superata non dice il vero". Stamattina una cinquantina di migranti sono stati imbarcati sul traghetto diretto a Porto Empedocle.