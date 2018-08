CASTELLAMMARE DEL GOLFO - A Castellammare del Golfo debutta il “Castellammare Teatro Festival” con tre appuntamenti da non perdere tra poesia, musica e comicità.. “Questa prima edizione vuole essere un preludio per quello che sarà il programma 2019 – afferma Angelo Butera, direttore artistico del Castellammare Teatro Festival”. La serata inaugurale del 22 agosto vedrà sul palco Manlio Dovì, con ‘Tale e Quale Showman’. “Dovì è un grande siciliano che ha saputo portare la sua elegante comicità e le sue irresistibili imitazioni nei maggiori teatri italiani, approdando ormai da oltre vent’anni in trasmissioni cult televisive: dalla satira del Bagaglino al Tale e Quale Show di Carlo Conti - continua Butera. Saranno due ore di risate con una incredibile passerella di personaggi che lo show man interpreterà alla perfezione”. Il 25 agosto sarà la volta di un mattatore del teatro che non ha bisogno di presentazioni: Michele Placido. Artista italiano tra i più conosciuti al mondo che continua a mietere successi nel cinema e nel teatro. “Nel suo spettacolo, ‘Letto ad una piazza’, Placido sarà accompagnato da tre straordinari musicisti e proporrà un excursus teatrale e musicale della tradizione napoletana, non tralasciando grandi autori siciliani che hanno segnato la sua carriera. Lo spettatore sarà preso per mano e condotto tra le più belle pagine della poesia e del teatro”. Nella serata conclusiva di sabato 1 settembre si esibirà Edoardo Leo. “Si tratta di un artista che rappresenta una nuova generazione di attori italiani. In pochi anni ha saputo affermarsi con prestigiosi e pluripremiati lavori teatrali e cinematografici (Pane e burlesque, Noi e la Giulia, Loro chi?, Perfetti sconosciuti, Smetto quando voglio). Con ‘Ti racconto una storia’, si cimenterà in letture semiserie e tragicomiche. Venti anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente, che cambia forma ogni volta, in base allo spazio e all’occasione”. I biglietti potranno essere acquistati online attraverso il circuito Box office o presso la sede della Pro Loco di Castellammare del Golfo. Per info e prevendite 091/341960. Poltrona € 21.50, gradinata € 16.50, prevendita compresa.