il vitalizio di Ilona Staller. Il provvedimento è scaturito da un contenzioso tra il fisco e l'ex parlamentare. Si parla di un mancato pagamento di circa 100mila euro di cartelle esattoriali. Un provvedimento ritenuto illegale dall'avvocato Luca Di Carlo, che, sentito dall'agenzia Dire, spiega: "Il vitalizio non può essere pignorato o sequestrato per intero, come invece ha fatto l'Agenzia delle Entrate, ci sono dei limiti di legge. Quindi quanto le è stato congelato va restituito, tranne per un quinto. E c'è anche una gravissima responsabilità dell'amministrazione parlamentare e della banca, che hanno permesso questo orrore anticostituzionale".