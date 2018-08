A scontrarsi frontalmente sono stati un furgone frigorifero, che trasportava pollame, e un'autovettura. L'uomo che era al volante della Fiat Bravo, Nicolò Russotto, 59 anni, di Casteltermini, ha perso la vita. Giudicate lievi le contusioni che sono state, invece, riportate dall'uomo che era alla guida del Ford transit frigorifero. Lungo la strada statale oltre ai carabinieri, hanno lavorato i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e le ambulanze del 118.

Scontro frontale anche a

, frazione di Custonaci e tappa obbligata nell'itinerario di chi voglia raggiungere il mare di San Vito Lo Capo, nel Trapanese: qui Michelangelo Giano, 28 anni, di Trapani, è morto mentre era alla guida di una Fiat Stilo che ha avuto un impatto con un'altra auto: feriti gli altri due occupanti.

E' questo il triste bilancio che arriva dalle strade siciliane nelle ultime 24 ore, caratterizzate da quattro incidenti. Il più grave, dove sono morti due 23enni falciati da un Fiat Doblò che viaggiava in direzione del capoluogo etneo. Il mezzo ha investito una Peugeot 306 tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova, nel territorio di Centuripe, in provincia di Enna: l'auto era parcheggiata sulla corsia d'emergenza per un guasto.hanno perso la vita. Feriti la sorella di Bellia, Sofia, di 22 anni, un coetaneo, Giacomo Olea, e Marco Tumminelli: quest'ultimo è il più grave. I giovani si stavano recando al mare, quando l'auto si è fermata: Emanuele e Roberta sono scesi dalla Peugeot e sono stati travolti dall'auto che sopraggiungeva. I feriti sono stati trasportati in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania e al Civico di Palermo., dove lo scontro tra un'auto e un mezzo pesante ha causato una vittima e un ferito. L'incidente è avvenuto tra Cammarata e Bivio Manganaro.: nella notte tra sabato e domenica il conducente di una Fiat 500 aveva perso il controllo del mezzo, che era finito contro uno dei muretti in pietra lavica che si trovano lungo la strada. Ieri pomeriggio è arrivata la notizia della morte di uno dei giovani che viaggiavano a bordo dell'auto, I.P. di 19 anni, che era stato ricoverato al Cannizzaro. Tre i feriti in questo caso.