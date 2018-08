PALERMO - A Cefalù, uno dei maggiori poli turistici siciliani, non si potranno consumare alcolici nelle ore notturne. Il divieto, che non riguarda comunque i pubblici esercizi, è sancito in un'ordinanza del sindaco Rosario Lapunzina e dovrà essere osservato dalle 21 alle 7. Per chi non rispetterà l'ordinanza sono previste multe da 100 a 500 euro.Il divieto viene presentato come una misura per prevenire "fenomeni di disordine urbano, atti vandalici, disturbo della quiete pubblica, imbrattamento delle aree pubbliche e delle spiagge". Il sindaco richiama inoltre "l'abbandono di rifiuti e di vetro spesso frantumati che, oltre ad arrecare pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana, costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini e dei turisti".Con la stessa ordinanza Lapunzina dispone il divieto sulle spiagge di accendere fuochi e di fare campeggio. Ne va di mezzo, dice, il decoro della città e dei luoghi pubblici. (ANSA).