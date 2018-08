PALERMO - Il questore di Palermo ha emesso provvedimenti di divieto di assistere a manifestazioni sportive (Daspo) da tre a otto anni per sette persone e un decreto di aggravamento nei confronti di un ottavo soggetto per avere emesso biglietti a prezzo ridotto intestati a persone di fantasia o ignari palermitani che non si sarebbero mai recati allo stadio per le partite del Palermo nelle stagioni 2015/2016 e 2016/2017. L'inchiesta per truffa è della Guardia di Finanza. Con questi sistema consentivano anche a tifosi colpiti da Daspo di potere entrate al Renzo Barbera.Adesso i bagarini colpiti dal provvedimento del questore dovranno presentarsi nei commissariati mezz'ora prima dell'incontro ed uscire dagli uffici mezz'ora dopo.