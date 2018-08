Cacciati dalla discoteca, decidono di vendicarsi e a bordo di una Fiat Panda lanciata a folle velocità si sarebbero scagliati contro una decina di ragazzi che erano in fila all'ingresso del locale "con il chiaro intento di ucciderli", spiega la Polizia. Fortunatamente, in quel momento, una transenna si è incagliata sotto la vettura, rallentandone la corsa ed evitando conseguenze tragiche.Così la Polizia ipotizza il tentato omicidio aggravato e continuato per le due persone che lo scorso 6 maggio si erano lanciate volontariamente con l'autovettura contro l'ingresso del locale di Salerno. Per entrambe è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari dagli agenti della Squadra Mobile e da quelli dell'ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno. Gli indagati, entrambi provenienti dalla provincia di Napoli, avrebbero voluto vendicarsi per essere stati allontanati dal locale in quanto ritenuti molesti.Ecco il video diffuso dalla Polizia sul canale Youtube di Salerno Notizie: