Due uomini sono stati arrestati per il brutale stupro e omicidio della cantante e musicista messicana Maria Matus Tenorio, avvenuto in Costa Rica. E' forse la svolta di un orribile delitto che ha colpito molte persone per la sua efferatezza.

Maria Matus Tenorio, 25 anni, aveva il sogno di girare il mondo per fare conoscere la sua musica. Il suo viaggio si è concluso nella prima tappa, in Costa Rica. Prima stuprata, poi uccisa in modo brutale ed abbandonata su una spiaggia.