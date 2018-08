PALERMO - Il termitano Antonello Ambra è il nuovo coordinatore regionale per le Funzioni locali della Cisl Fp Sicilia. Lo ha annunciato il segretario generale della federazione sindacale siciliana, Paolo Montera, nel corso dell'ultimo Consiglio generale. Ambra coadiuverà il responsabile del dipartimento Mario Basile."Dopo la firma del nuovo contratto nazionale per le Funzioni locali, siglato anche grazie all'impegno del segretario nazionale Cisl Fp Gigi Caracausi - ha detto Montera - Antonello Ambra avrà molto da fare, ma siamo sicuri che saprà affrontare l'incarico con la giusta consapevolezza, determinazione e impegno"."Il nuovo incarico che mi è stato conferito mi consentirà di contribuire al riconoscimento del valore delle lavoratrici e dei lavoratori del pubblico impiego, rimasti per troppi anni senza contratto di lavoro. Sono grato alla Cisl Fp Sicilia per avermi dato questa opportunità", ha detto Antonello Ambra.