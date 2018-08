soccorritori hanno trovato diversi mezzi schiacciati sotto le macerie con persone morte all'interno. Ecco la nostra cronaca diretta.

Sarebbe stato un cedimento strutturale a provocare il crollo di parte del viadotto, circa 200 metri. Dalle prime informazioni di vigili del fuoco e protezione civile, il cedimento sarebbe avvenuto nel tratto che sovrasta via Walter Fillak, nella zona di Sanpierdarena.

Una immane tragedia nazionale ha squarciato la tranquillità della pausa ferragostana. Un crollo ha interessato il ponte Morandi sull'autostrada A10 a Genova. Le prime immagini sono terribili, si parla di decine di vittime e di moltissimi feriti IE' di 22 morti il bilancio parziale delle vittime del pronte crollato a Genova, secondo quanto riferisce il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi che è sul posto in contatto con le forze dell'ordine. Quattro le persone estratte vive. Altre due sono rimaste ferite in modo grave perché travolte nelle proprie abitazioni, rimaste schiacciate dal crollo della struttura.A Genova ci sono decine morti, tra cui un bambino, e almeno 5 feriti in codice rosso per il crollo del ponte autostradale Morandi sul torrente Polcevera. I soccorritori hanno trovato diversi mezzi schiacciati sotto le macerie con persone morte all'interno. I mezzi coinvolti sarebbero decine. Diverse auto sono incastrate e schiacciate tra le macerie del ponte mentre alcuni mezzi pesanti sono finiti nel torrente Polvecera.Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si recherà stasera a Genova, in prefettura. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi. Dopo il crollo del ponte nel capoluogo ligure, che ha causato diverse vittime, il premier ha deciso di recarsi subito sul luogo e resterà in città anche domani.Alcuni testimoni che in auto si trovavano vicino al ponte Morando prima del crollo hanno visto "un fulmine colpire il ponte". "Erano da poco passate le 11,30 quando abbiamo visto il fulmine colpire il ponte - ha detto Pietro M. all'Ansa - e abbiamo visto il ponte che si andava giù".Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha fatto pervenire al collega Giovanni Toti, governatore della Regione Liguria, ''i sentimenti di profonda solidarietà della comunità isolana per la gravissima sciagura di Genova, assieme al cordoglio per i familiari delle vittime e all'augurio alle decine di feriti''. Al tempo stesso, Musumeci ha avuto un contatto telefonico con i vertici dell'Anas, che vorrà incontrare a Palermo nei prossimi giorni, per essere relazionato circa l'attività di vigilanza esercitata dall'Azienda sullo stato di salute delle infrastrutture stradali nell'Isola.I vigili del fuoco hanno attivato le squadre cinofile e Usar (gli esperti di ricerca e soccorso tra le macerie urbane) per intervenire nel luogo del crollo. Diverse squadre dei vigili sono presenti sul posto e stanno già operando.Ecco alcune immagini Facebook: