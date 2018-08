Un crollo ha interessato il ponte Morandi sull'autostrada A10 a Genova. Secondo i soccorritori sarebbero una decina i mezzi coinvolti nel crollo del viadotto e tra le macerie ci sarebbero molte persone. Per il direttore del 118 di Genova ci sarebbero "decine di morti". Vigili del Fuoco, ambulanze e forze dell'ordine stanno accorrendo sul posto.Sarebbe stato un cedimento strutturale a provocare il crollo di parte del viadotto, circa 200 metri. Dalle prime informazioni di vigili del fuoco e protezione civile, il cedimento sarebbe avvenuto nel tratto che sovrasta via Walter Fillak, nella zona di Sanpierdarena.I vigili del fuoco hanno attivato le squadre cinofile e Usar (gli esperti di ricerca e soccorso tra le macerie urbane) per intervenire nel luogo del crollo. Diverse squadre dei vigili sono presenti sul posto e stanno già operando.Ecco alcune immagini Facebook: