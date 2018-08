PALERMO - "Il percorso intrapreso inizia, a piccoli passi, a entrare nel vivo". Lo dicono il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l'assessore alla Cittadinanza solidale Giuseppe Mattina sull'avvio del processo di regolamentazione del mercato dell'usato dell'Albergheria. La Rap, società che gestisce la raccolta dei rifiuti, ha realizzato il punto di raccolta per gli ingombranti, ha attivato le prime aree di sosta (via Mongitore e via Di Cristina) a servizio dei residenti e dei due mercati, storico e dell'usato; avviata la mediazione territoriale grazie a un'équipe inter-istituzionale e sono stati realizzati gli interventi di controllo della polizia municipale il sabato e la domenica. Il presidente della Prima circoscrizione, Massimo Castiglia, e il consigliere e presidente della Commissione attività sociali, Salvatore Imperiale, sottolineano che "in collaborazione con il dipartimento di Giurisprudenza dell'università di Palermo e dell'Assemblea pubblica Sos Ballarò stiamo lavorando a una iniziativa di formazione che avrà luogo in autunno; l'aspetto sociale, una seconda vita degli oggetti, lo sviluppo locale e la creazione di un soggetto che rappresenti tutte le persone che fanno questo tipo di mercato, saranno i temi affrontati con esperti, operatori e istituzioni locali e regionali". Un primo momento di confronto e ascolto si svolgerà il 6 settembre con i residenti e gli operatori del mercato dell'usato.(ANSA).