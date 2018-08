'ingerenza mafiosa sull'intero mercato è cominciata a scemare. Alcune cooperative, però, hanno consentito ai Galatolo, subentrati ai Madonia, di esercitare la loro influenza.

Il loro referente sarebbe diventato Giuseppe Ingrassia, indicato dagli investigatori della Dia, come il "collettore per la raccolta del pizzo" tra gli operatori. Nel suo stand si organizzavano pure dei summit fra mafiosi. In uno di questi fu stabilito che sarebbe stato Ingrassia a fornire la frutta a diverse caserme dei militari.

Era il 2005 e un venditore di ciliegie intercettato spiegava che qualcun altro e non lui aveva stabilito il prezzo di vendita della merce.due cooperative che lavoravano all'interno del Mercato ortofrutticolo di Palermo: La Rinascente e Nicola's Ortofrutta di Sicilia. Secondo la sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, le due coop sarebbe state l'avamposto di Cosa nostra al Mercato.Due anni fa un gruppo di imprenditori uscì allo scoperto. “Il Mercato è popolato di gente che fatica duro e rispetta le regole”, raccontarono a Livesicilia i rappresentanti dell'"Associazione commissionari e commercianti del Mercato ortofrutticolo" che raccoglie una cinquantina dei 73 operatori che lavorano all'interno della struttura di via Montepellegrino., boss di Resuttana, il mercato era davvero cosa loro. Poi lo arrestarono e condannarono all'ergastolo per una serie di omicidi fra cui quello dell'imprenditore Libero Grassi e l