PALERMO - I carabinieri hanno arrestato un uomo di 38 anni accusato di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Nel corso di un controllo in un locale a Ficarazzi (Pa) l'uomo, che pare facesse il buttafuori, ha colpito per tre volte al volto un agente del nucleo operativo guardia rurale ausiliaria (Nogra) e minacciato di morte il comandante della polizia municipale, Salvatore Di Gristina; è stato bloccato in un primo momento dai carabinieri, poi è riuscito a fuggire scavalcando un muro di cinta. Infine con l'ausilio dei militari del radiomobile di Bagheria è stato portato in caserma. Anche qui ha cercato di fuggire. Il giudice di Termini Imerese ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma nella stazione dei carabinieri di Santa Flavia in attesa del processo. L'uomo sarebbe stato denunciato altre volte sempre per violenza e minacce anche nei confronti di appartenenti alle forze dell'ordine.(ANSA).