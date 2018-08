Abbiamo approvato il potenziamento dell'Agenzia dei beni confiscati e sequestrati ed il decreto sicurezza che porterò in Consiglio dei Ministri a settembre avrà una accelerazione come nell'aggressione ai patrimoni dei mafiosi.

Sono contento - prosegue Salvini - di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Spero che riusciremo a fare ancora di più perché l'unico linguaggio che conoscono queste persone, in Sicilia come il Lombardia, è portargli via via tutto fino all'ultimo centesimo e questo continueremo a fare. Se c'erano aziende che lavoravano fuori mercato con criteri mafiosi - conclude - e poi se tornano sul mercato con criteri di equità non sempre è facile, però vedremo di portare una concezione manageriale, concorrenziale e trasparente anche nella gestione di queste aziende, ma penso anche alle tante ville, negozi, terreni agricoli, auto, conti correnti che giacciono fermi da qualche parte e che io voglio restituire ai cittadini italiani".

Infine il Ministro degli Interni parla di Catania e della condizione di dissesto del Comune: "Stiamo cercando di andare avanti - dice -, io non entro nel merito delle gestioni passate ma non possono pagare i cittadini. Parlerò con il presidente Musumeci perché c'è da lavorare effettivamente meglio".

Oltre al soccorso e alla preghiera prendo l'impegno con gli italiani di andare fino in fondo ad accertare le responsabilità. Quanto accaduto è inaccettabile, non è possibile nel 2018 morire in queste condizioni". Appena atterrato a Catania, dove è prevista la visita alla 'Geotrans', azienda confiscata al clan mafioso degli Ercolano, il primo pensiero del ministro degli Interni Matteo Salvini è a quanto accaduto a Genova, dove è crollata una parte del Ponte Morandi con un bilancio che al momento parla di 22 vittime. "Oggi sono in Sicilia, come promesso, e domani sarò in Calabria - aggiunge Salvini - ma ho annullato parte dei miei impegni e domani pomeriggio sarò a Genova". E ancora: "Da cittadino italiano farò di tutto per avere i nomi dei responsabili passati e presenti"."Mi viene da pensare - dice Salvini - che quando ci dicono che non possiamo spendere i soldi che abbiamo per alcuni vincoli europei noi non possiamo mettere in sicurezza scuole, strade, ponti e ferrovie. C'è mezzo paese da mettere in sicurezza e se ci sono i soldi per farlo sarà il caso di porsi il dubbio se continuare a rispettare i vincoli o guardare alla sicurezza degli italiani. La risposta per me è la seconda". Il ministro dell'Interno non risponde alle domande sulle esternazioni di Saviano, ma si sofferma sul tema dei beni confiscati. "La lotta alla mafia è la priorità - sottolinea -. Sono qui per rendere omaggio ai lavoratori e agli amministratori che dopo la confisca hanno permesso all'azienda di andare avanti. Questa azienda è uno dei 15.000 beni che voglio che siano usati di più è meglio.