Sarà un Ferragosto per lo più siciliano quello dei politici isolani. D'altronde, la Sicilia offre tante possibilità per chi vuole godersi qualche giornata di mare. E così, i più resteranno sui nostri lidi per la pausa ferragostana. D'altronde, la Sicilia offre tante possibilità per chi vuole godersi qualche giornata di mare. E così, i più resteranno sui nostri lidi per la pausa ferragostana.

Lo passo a casa, a Sant'Agata, vivendo sul mare mi ritengo già in vacanza. Quest'estate non mi muovo da qui. Mio papà ha una Vespa Special degli anni '60, me l'ha prestata e mi muovo con quella – racconta il vicepresidente dell'Ars – . Qualche gita alle Eolie che l'abbiamo di fronte casa. Noi che viviamo in Sicilia abbiamo una terra straordinaria, non c'è bisogno di partire”. Un po' di mare per Cancelleri, in vista della ripresa di settembre, “ con la speranza che il governo regionale cominci a muovere qualche passo più marcato”, dice.Si chiamava “Dove vuoi Tour”: erano i cittadini a invitarlo da qualche parte. “Con un signore sono andato a raccogliere mandorle a Rosolini – racconta entusiasta Cancelleri -. Ad Alcamo dei ragazzi mi hanno invitato a suonare con loro. E io a sorpresa ho portato con me Lello Analfino dei Tinturia. Ho pure fatto le scacce nel Ragusano. Ad Aci Sant'Antonio ho visitato il museo del carretto siciliano. Antonio Presti mi ha fatto vistare la Fiumara d'arte”.. “Dove passerò il Ferragosto? Nel posto dove c'è il mare più bello: Messina, casa mia”, risponde. Nessun viaggio? “Tornano tutti gli amici e parenti 'emigrati' e io vado via?”, ribatte la grillina.. “Qualche giorno nel riposo di Pantelleria, a casa in famiglia, mare e letture”, racconta il vicepresidente della Regione, che segnala anche un libro: “Bello il libro di Gaia Servadio sui Fenici in Sicilia. Ieri con Sebastiano Tusa abbiamo ricostituito il parco archeologico incredibilmente eliminato nella precedente legislatura. Dal 17 tornerò al lavoro. Un sereno ferragosto alla Sicilia”.Il presidente si concede solo tre giorni: 14, 15 e 16. Nel suo paese. “Andrò nella mia campagna, poco distante da Militello, per accudire i cani, gli agrumi e i fichi d'India, bisogna irrigarli con cura – ci disse il governatore qualche settimana fa –. Starò un po' di tempo con le mie nipotine. Poi la sera andrò a Militello, dove incontro i miei compagni di scuola, quasi tutti nonni, e insieme faremo 'a calata ru viale', dove da ragazzi andavamo sperando di incrociare lo sguardo complice di qualche nostra coetanea. Una bibita, una pizza e poi di notte il giro per i quartieri storici. Sono giornate brevi ma intense. D'altronde non sarei sereno ad allontanarmi dalla Sicilia”.. Che ieri l'assessore regionale alla Sanità ha incontrato a Catania. Dopo, a stretto giro di posta la partenza per il mare. “Vado alle Eolie, qualche giorno tra Salina e Vulcano, fino a sabato. Lunedì devo essere a Erice per il simposio organizzato dal professore Zichichi e poi martedì a Palermo per una commissione in Assemblea sui disabili. Poi ripartirò per qualche giorno, ancora un po' di mare tra Pantelleria e Ustica”. Habitué delle isole? “Delle Eolie sì”.. "Famiglia e un po' di mare - dice l'assessore al Territorio -. Non troppo lontano da Palermo, pronto a rispondere a un'eventuale chiamata del presidente".. “Dalle mie parti, tra Salemi e Santa Ninfa, rigorosamente con la mia famiglia, le mie figlie e la mia piccola nipotina – racconta l'ex assessore regionale –. Qualche buona lettura, i giornali e riposo”.che parte oggi. “Vado con mio figlio a San Candido, in Alto Adige: escursioni, arrampicate, bici”. Un gran bel menu per tornare fresco e rilassato alla ripresa. Quando la sua commissione Antimafia tornerà a occuparsi del caso Montante e avvierà le audizioni anche sul depistaggio su via D'Amelio.