, su quel ponte che si è spezzato, marchiando a sangue la vigilia di Ferragosto., ventinove anni, originaria di Sant'Agata di Militello, infermiera ad Alessandra, è morta nel crollo di Genova. Con lei il fidanzato, secondo una prima ricostruzione, ora che è arrivato il pietoso momento di dare un nome alle vittime. Insieme sorridono in una foto che la commossa marea dei social ha restituito alla memoria. Due ragazzi buoni, sensibili, innamorati. E lei, una ragazza bellissima. Non è il cordoglio che arricchisce il ritratto. Marta era così, dicono in tanti che la stanno commemorando, che la ricordano come un'alba che scaccia il buio.E' stato lui, con un post su Facebook, a raccontare ciò che era accaduto: “Sono sconvolto e addolorato per la tragedia che ha colpito una nostra compaesana, la giovane Marta Danisi, deceduta in seguito al crollo del ponte Morandi a Genova. Stessa sorte è toccata al fidanzato che era in macchina con Lei. A nome di tutta la comunità santagatese esprimo profondo cordoglio e vicinanza ai familiari per questo grande dolore e incolmabile vuoto che li ha colpiti”.non nasconde la commozione: “Siamo colpiti al cuore. Una ragazza meravigliosa. Una famiglia perbene, di grandi e onesti lavoratori. Siamo distrutti. Aveva studiato come infermiera, poi, tre anni fa, si era trasferita e aveva conosciuto questo ragazzo. Marta era altruista, una persona capace di donarsi al prossimo. Abbiamo proclamato il lutto”. Viaggiava anche lei con i suoi sogni, su quel ponte sospeso di Genova, con altri ignari compagni di sventura, prima che tutto precipitasse.