Rita ha saputo trasformare la tragedia e la violenza che hanno colpito la sua famiglia in impegno civile; un impegno che ha contribuito a trasformare Palermo e che rimarrà scolpito nella storia e nella memoria di questa città.

In questo momento triste sono vicino con affetto alla sua straordinaria famiglia, anche a nome di tutta la Giunta e l'amministrazione comunale".

Alla famiglia esprimo il mio personale cordoglio e quello del Partito Democratico della Sicilia".

PALERMO - "Provo grandissimo dolore per la scomparsa di Rita Borsellino, che con la sua dolce determinazione ha combattuto tante battaglie non solo di legalità e civiltà nella nostra Isola e nel nostro Paese - ha detto il sindaco di Palermo,-."Con Rita Borsellino scompare una figura simbolo di testimonianza antimafia e di impegno della società civile. Nonostante il dolore familiare e la sua lunga malattia, con coraggio e determinazione non hai mai smesso di lottare e sperare per la verità sulla strage di via D'Amelio. Giunga ai familiari il sincero cordoglio del governo regionale, interprete del sentimento di tutta la comunità siciliana".“Onoriamo oggi – ha detto Miccichè – una donna straordinaria che si è contraddistinta per l’impegno profuso contro tutte le mafie e le ingiustizie”. Così i, avendo appreso della scomparsa di Rita Borsellino, sorella del magistrato Paolo ucciso da Cosa Nostra, già deputata regionale dal 2006 al 2008 e parlamentare europea dal 2009 al 2014, ne ha ricordato il particolare impegno nella lotta contro la mafia e in difesa dei più deboli. Il presidente Miccichè ha fatto giungere alla famiglia di Rita Borsellino le sue condoglianze e quelle di tutta l’Assemblea regionale siciliana.“Se n'è andata un'amica preziosa, una donna coraggiosa, una straordinaria siciliana. Ci mancherà", ha detto, presidente della commissione antimafia dell’Ars.“Con Rita Borsellino scompare una figura di grande umanità e una vera combattente per l’affermazione dei valori della legalità e della democrazia”.apprendendo della scomparsa di Rita Borsellino, sorella del magistrato ucciso in via D’ Amelio. “Reagì al grande dolore per la drammatica perdita del fratello Paolo con la determinazione di far continuare a vivere le idee per cui lui aveva lottato fino alla morte. - ha aggiunto la presidente della Fondazione Falcone - Oltre all’impegno nelle istituzioni, è stata testimone, in particolare con i più giovani, dell’importanza della memoria nella costruzione di un futuro libero dalle mafie. La ricorderemo sempre con gratitudine e affetto”."La scomparsa di Rita Borsellino lascia un vuoto nel centrosinistra ed in tutta la politica siciliana - scrive in una nota, segretario regionale del Pd -. Il suo impegno, la forza e la caparbietà con cui ha portato avanti le sue battaglie sono stati un esempio per tantissimi siciliani e per i giovani della nostra terra.Con Rita Borsellino scompare una donna della Sicilia che ha saputo fare del proprio impegno politico la ragione essenziale per tenere viva la memoria di un sacrificio che fosse utile a costruire un avvenire collettivo migliore. Sono molto colpita per la morte di Rita con la quale, nelle istituzioni, mi ha accomunato l’esperienza al parlamento europeo. Sono certa che lascia una segno indelebile nelle coscienze dei siciliani che l’hanno saputa apprezzare per il contrasto alla mafia, per la semplicità, la forza del suo carattere e la compostezza con la quale ha vissuto da protagonista l’impegno politico al servizio dei siciliani. Ai giovani verso i quali ha rivolto la sua attività pubblica ha saputo dare esempi rari di dedizione autentica protesa a far crescere la futura classe dirigente”."Con Rita Borsellino si è spenta una luce dell'antimafia vera. Ilpartecipa al cordoglio dei familiari e della società civile"."Il segno di Rita Borsellino rimarrà nella storia di Palermo. La sua straordinaria forza e il suo straordinario amore per la Giustizia, uniti ad una grande capacità di comunicare e trasmettere passione civile, ne hanno fatto una delle persone che più ha simboleggiato la voglia e la possibilità di riscatto di Palermo, la voglia e la possibilità di liberazione dalla mafia. A nome mio personale e di tutto il Consiglio Comunale, oggi sono vicino ai familiari, che con Rita hanno condiviso l'amore per Palermo e l'impegno per il suo cambiamento". Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Comunale“La scomparsa di Rita Borsellino - dice in una nota il- non può che rendere triste questo giorno non solo per i palermitani, ma per tutti i siciliani e le persone oneste che credono nella legalità e nella speranza di un futuro migliore. Rita è stata una donna capace, caparbia, intelligente, che ha dedicato la propria vita a battaglie che hanno reso migliore questa terra: un punto di riferimento non solo per il centrosinistra, ma per tutti coloro che fanno politica con passione e onestà, che lottano per una società più giusta. A lei va il nostro sentito ringraziamento per tutto ciò che ha fatto, per la sua testimonianza e il suo impegno; alla famiglia i nostri sentimenti di vicinanza, in un momento così doloroso. Il gruppo del Pd al consiglio comunale di Palermo chiederà una seduta commemorativa per Rita Borsellino a Sala delle Lapidi, che ricordi il suo grande contributo alla città”."Rita Borsellino è stato un faro, un punto di riferimento per una generazione politica che ha scommesso sulla trasformazione della Sicilia attraverso un costante impegno militante, nella società civile e nei partiti. Nell'esprimere le condoglianze alla famiglia, ed in particolare alla nostra amica Marta, vogliamo ringraziare Rita per quello che ci ha insegnato e per quello che ha donato alla nostra terra".“Idv si stringe attorno alla famiglia Borsellino, che è stata colpita dalla scomparsa di Rita: una grave perdita per tutti i siciliani e gli italiani. Alla famiglia Borsellino esprimiamo la nostra vicinanza e le nostre condoglianze”. Lo dice, vicesegretario di Idv Sicilia e consigliere comunale di Palermo, in seguito alla notizia della morte di Rita Borsellino.