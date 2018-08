Dalle Eolie a Marzamemi passando per Cefalù e Marina di Ragusa, è lunga la lista dei personaggi famosi nostrani e internazionali che hanno scelto di trascorrere qualche giorno in giro per i borghi marinari e le città siciliane. Il tutto documentato sui social network con tanto di dichiarazioni d'amore per la nostra Isola.A inizio agosto, alle Eolie, si è materializzato lo yacht di. A bordo i due celebri stilisti (uno di loro, Domenico Dolce, ha un legame di sangue con la Sicilia essendo originario di Polizzi Generosa),, compagno di Dolce, e l’ex parrucchiere casertanolegato sentimentalmente a Stefano Gabbana dalla scorsa estate. Come si evince dal profilo Instagram di quest’ultimo, dopo una breve visita alla cittadina normanna di Cefalù, la crociera è proseguita alla volta di San Vito Lo Capo, Scopello, Mondello e Favignana.A luglio, a bordo di un panfilo, è giunto anche. Accompagnato dalla sua famiglia, l’attore americano si è immerso nei fondali di Lipari, ha cenato al ristorante del “Therasia” di Vulcano e si è fatto immortalare in innumerevoli selfie con fan entusiasti.Negli stessi giorni, anchesono approdati in Sicilia. Il cantante scozzese 73enne si è fiondato a Cefalù a bordo del suo yacht. Avvistata, qualche giorno prima, a Panarea. Scortata dal maritoe dai figli Blue Ivy, Rumi e Sir, la stella del pop ha raggiunto la perla delle Eolie a bordo dello yacht Kismet, noleggiato per l'occasione, dopo essere giunta in aereo a Catania ed aver poi preso il largo da Siracusa.Mimetizzata tra i turisti, è sbarcata in Sicilia anche. La Carrie Bradshow di “Sex and the city” ha trascorso l'ultima settimana di luglio fra Siracusa e Ragusa, Modica e Marzamemi, passando per la ormai "quotatissima" Noto e non disdegnando una puntatina sull’Etna. Con lei il marito e le figliolette, le gemelle Marion e Tabitha.. L’’isola più selvaggia delle Egadi è da anni il ‘buen retiro’ di. Il cantante romano si rilassa in vista del bis come conduttore e direttore artistico del “Festival di Sanremo”. Ogni estate, invece, l’attore di “Sapore di mare” porta il cinema a Lampedusa organizzando la rassegna “Il vento del Nord”.A fine luglio, ospite di un evento alla Tonnara di Bonagia,si è concessa un weekend trapanese senza il fidanzatoconosciuto al “Grande Fratello Vip”. Il compagno era invece presente quando, a inizio giugno, ha accompagnato la sorella di Belen al pre-opening del Club Med di Cefalù, struttura che ha riaperto i battenti dopo nove anni. All’happening, allietato dalla musica del deejay di fama internazionale Bob Sinclair, erano presenti tra gli altri anchee il fidanzato Marco Bacini.. L’ex vincitrice di “Amici” ha scelto la quiete del borgo di Sant’Ambrogio da cui si godono panorami mozzafiato. A inizio luglio Emma si era regalata un altro tour in Sicilia alla scoperta delle bellezze delle isole Egadi.. Come si evince dai rispettivi profili Instagram, l’attore che presta il volto al commissario Montalbano è un appassionato di tramonti, mentre l’affascinante collega si diletta preparando “pranzi mediterranei”. A luglio Pantelleria ha ospitato la star hollywoodiana. L’attrice del film "Pirati dei Caraibi" era accompagnata dal marito, il musicista dei Klaxons James Righton, e dalla figlioletta di tre anni Edie.Mondello è tra le mete preferite di. Appena libera da impegni professionali l’attrice palermitana, mamma di Giulia, torna nella sua terra. Chiara Maci, la foodblogger legata al celebre cuoco, ha scoperto la Sicilia attraverso il suo compagno. Dopo una breve tappa mondelliana la coppia, con prole al seguito, è partita alla volta di Panarea dove nei giorni scorsi è sbarcata anche la conduttrice. L’ex attrice vive qui sei mesi l’anno e vende gioielli di cartapesta sul lungomare. Tra gli amanti delle Eolie anche. La neo conduttrice di Dazn e prossima conduttrice di “Miss Italia” ha soggiornato al “Theresia” di Vulcano dopo aver trascorso qualche giorno nella sua Catania.Chi è ormai di casa a Palermo èche insieme al marito Enzo Paolo Turchi dirige un’accademia di danza classica e moderna. Anche quest’estate la sexy ballerina, in compagnia del consorte e della figlia Maria, ha scoperto nuovi angoli di Sicilia: da Gioiosa Marea a San Vito Lo Capo fino a Balestrate.L’ex calciatore ha scelto Marina di Ragusa come tappa inaugurale della seconda edizione della “Bobo Summer Cup”, il torneo di footvolley itinerante che vanta svariati vip tra gli iscritti. L’evento si è svolto a luglio e l’ex bomber ha avuto modo di conoscere la famiglia della fidanzataL’ex velina, in dolce attesa, è originaria di Lentini.A Noto fervono i preparativi per l'evento mondano più glamour dell'anno. Mancano infatti poco più di due settimane al matrimonio fra la fashion bloggerin programma l’1 settembre. I due erano stati in vacanza in Sicilia lo scorso anno, quando rimasero colpiti dalle suggestive architetture della cittadina in provincia di Siracusa. Noto si prepara ad affrontare un vero e proprio assedio di vip ma anche di fan e semplici curiosi.