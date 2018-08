BAGHERIA (PALERMO) - Il Comune di Bagheria, sostiene una nota, ha vinto l'appello contro Amia e non dovrà pagare oltre 14 milioni di euro. La corte di appello di Palermo ha rigettato l'appello proposto dalla curatela del fallimento Amia Spa in liquidazione contro la sentenza del Tribunale di Palermo del 21 ottobre 2010. A difendere il Comune di Bagheria l'avvocato Claudio Trovato. Amia aveva proposto appello alla sentenza del tribunale di Palermo del 2011. Il Comune non dovrà pagare alla curatela di Amia i soldi per le spese legali per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani conferiti negli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006. La pretesa creditoria è stata dunque ritenuta insussistente e priva di fondamento non essendo stati ritenuti legittimi i relativi provvedimenti amministrativi.(ANSA).