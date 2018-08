PALERMO - Il consigliere comunale Elio Ficarra, 50 anni, eletto nella lista "Per Palermo con Fabrizio" che alle ultime amministrative aveva sostenuto la candidatura a sindaco di Fabrizio Ferrandelli, passa ufficialmente alla Lega di Matteo Salvini e lascia Forza Italia, partito in cui ha cominciato a muovere i primi passi nella politica.Ficarra, che aderisce al programma della Lega ponendo al centro della propria azione politica il riscatto economico del territorio, sarà il vicario di Igor Gelarda per i rapporti della Lega con gli Enti Locali a Palermo e provincia e curerà, insieme al capogruppo, il tesseramento in città.