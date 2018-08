Vaccaro è entrato in carcere i primi di agosto. Deve scontare undici mesi e 27 giorni di reclusione, condanna che gli è stata inflitta dal tribunale di Gela per i fatti del dicembre 2014, quando il pacifista nisseno di 65 anni aveva oltrepassato la recinzione della base militare statunitense di Niscemi, colpendo con una pietra alcune apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema di telecomunicazioni satellitari.Vaccaro in carcere ha messo in atto una protesta non violenta, rimanendo nudo sul pavimento della cella dell’infermeria e nutrendosi soltanto di frutta e ortaggi. Nei giorni scorsi è andato a trovarlo Pino Apprendi, presidente dell'associazione Antigone Sicilia. “Ho voluto incontrare Turi Vaccaro , dice Apprendi -, essendo venuto a conoscenza di questa sua preoccupante protesta, per verificarne le condizioni di salute, anche perché ha già compiuto 65 anni. É uno dei tanti casi, conclude, in cui si dovrebbero attuare forme alternative al carcere per scontare la pena". Suoi compagni attivisti No Muos da giorni manifestano con striscioni davanti al carcere. “Turi è in carcere perché con tutti noi vuole un mondo più giusto e in pace”, hanno scritto in un volantino che spiega le ragioni della loro protesta pacifista.