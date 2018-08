crescita - evidenzia uno degli ultimi dossier della British American Tobacco Italia - e con preoccupanti legami con le criminalità locali e transnazionali.

Dal confronto dei dati dell’Industria con i dati dei sequestri della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli, la città si conferma oggi come il vero e proprio “varco” dalla Tunisia per

l’ingresso in Italia delle bionde di contrabbando".

con borsoni, valigie e scatoloni con generi alimentari, nascosti nelle auto: "I

venditori finali - sottolineano - invece, sono di solito più di nazionalità italiana, legati

a vario titolo alla criminalità organizzata. Lo smercio, poi, avviene soprattutto attraverso bancarelle nei

mercati rionali e nei quartieri più popolari e vicino al porto". Come nel caso del sequestro di 32 chili di sigarette di contrabbando a due tunisini: erano appena sbarcati da una nave in città, quando il personale dell'agenzia delle dogane e i finanzieri hanno scoperto e sequestrato il maxi carico, poi sequestrato.

Dal centro storico allo Sperone, dallo Zen fino alla zona del mercato ortofrutticolo. La mappa del contrabbando delle sigarette si fa più ampia a Palermo, uno dei principali porti di approdo dei carichi illeciti che provengono soprattutto dall'Est Europa Nord Africa. Fonte di approvvigionamento, è anche la Campania.Si tratta soprattutto di sigarette contraffatte, di cui molte dette "Cheap White", ovvero "bionde" prodotte legalmente in alcuni paesi dell'Est e del Medio Oriente, spesso con pacchetti molto simili alle marche più conosciute ed acquistate in Europa, ma non ammesse alla vendita all'interno della Ue.In manette sono invece finiti, soltanto poche settimane fa, due uomini individuati dai finanzieri a Bagheria e a Ballarò. Quest'ultima, una delle piazze maggiormente prese d'assalto dai venditori di tabacchi che costano meno della metà di quelli autorizzati. nella zona le bancarelle si trovano in ogni angolo, con cinque dei marchi più diffusi: "Pine", "Oris", "American Legend", "Royals" ed Elegance. In molti casi si tratta di sigarette di pessima fattura. In quel caso è stato effettuato un maxi sequestro di 45 chili e i due sono anche stati trovati in possesso di seicento euro, ritenuti frutto della vendita non autorizzata.