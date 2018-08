immobile confiscato alla mafia.

Alle 11 l'apertura della camera ardente. Insieme alla vettura che portava il feretro è arrivato anche Salvatore Borsellino, fratello di Rita e Paolo.

Qui, in via Bernini 54, proprio accanto al civico 52, dove si nascondeva Totò Riina quando fu arrestato. In quel covo che ha inghiottito misteri, i misteri di quella stagione rimasta per anni senza verità. C'è anche un gruppo di scout dell'Agesci di Partinico. Hanno tra i 16 e i 21 anni. "L'abbiamo vista molte volte alle commemorazioni di via D'Amelio, era una grande figura", dice Giuseppe Lo Grasso.

Un uomo ha un mazzo di fiori in mano. Si chiama Giovanni Zarcone. "Il giorno di via D'Amelio - racconta - lasciai un telegramma sul cancello squarciato. L'indomani non c'era più. Mi dissero che lo aveva lei. Andai a trovarla in farmacia, non la conoscevo, mi abbracciò forte e mi ringraziò".

è arrivata intorno alle dieci e un quarto in via Bernini 52, sede del Centro studi Paolo Borsellino in unQuei giovani a cui Rita Borsellino, come ha ricordato ieri il Capo dello Stato, ha dedicato grande parte del suo impegno di testimone. Ciro e Gabriele sono studenti universitari, sono nati dopo le stragi. Stamattina, sotto il sole ferragostano, hanno voluto essere qui. "Abbiamo cercato su Google il luogo perché ci tenevamo a essere qui", raccontano.Una combattente ma anche una militante che si è battuta avendo a cuore le tematiche sociali", dice Franco Piro. L'ex deputato regionale arriva in via Bernini. E ci sono anche Aurelio Scavone e Giovanni Ferro, tre volti della Rete, che fanno tornare la memoria a quei difficili primi anni '90.C'è il gonfalone del Comune di Palermo. E c'è il sindaco Leoluca Orlando che rende omaggio insieme al magistrato Guido Lo Forte. "Ho fatto in tempo ad andare a trovarla al Civico. Abbiamo parlato a lungo, era serena", racconta Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, dopo aver reso omaggio alla salma di Rita Borsellino. "Era una di noi. Dolce e forte", aggiunge il sindaco, che si è intrattenuto a parlare con il prefetto di Palermo, Antonella De Miro.Tanti cittadini lasciano la loro firma sul libro che si trova nel patio. Arriva anche il senatore ed ex magistrato Piero Grasso: "Noi non ci fermeremo a cercare la verità - dice -. Era una donna eccezionale, con una forza straordinaria ma capace di infondere serenità a tutti.Le diremo di abbracciare Paolo, Agnese, Giovanni e Francesca e di dire loro che noi non ci arrendiamo".I figli di Rita Borsellino, Claudio, Cecilia e Marta, rendono noto che per chi volesse lasciare un segno della propria vicinanza è possibile sostenere i progetti del Centro studi Paolo Borsellino, associazione che Rita ha fondato e della quale è stata presidente sino alla fine, affinché il suo impegno possa continuare ad essere operante. È possibile devolvere il contributo presso la Camera ardente o tramite bonifico bancario: Iban IT57O0501804600000000152801 (causale: In memoria di Rita Borsellino).