È il racconto di una notte di paura e violenza fra Trappeto e Partinico, in provincia di Palermo, quella ricostruita da cinque ragazzi originari del Gambia. C'è il sospetto che si tratti di una nuova e brutta storia a sfondo razzista. I carabinieri hanno raccolto le loro versioni. Versioni che, nonostante le difficoltà linguistiche, sono univoche. Dunque, al momento, vengono ritenuta credibili.sono ospiti della comunità di accoglienza Mediterranea di Partinico. Martedì scorso decidono di trascorrere la serata a Trappeto. Mentre si trovano sul lungomare, davanti al lido Pam Pam, vengono avvicinati da un gruppo di palermitani. Cinque, sei persone o forse più. Ne fanno parte, uomini e donne.“Non ridevamo di loro”, raccontano i giovani. Vengono accerchiati, volano prima spintoni e poi calci e pugni. “Negri, tornatevene in Africa”, avrebbero urlato. Per fortuna arriva il pullman della comunità che deve riportare i ragazzi a Partinico. Sembra finita, ed invece, così raccontano, vengono inseguiti da tre o quattro macchine di colore scuro. Di più non ricordano. Gli tagliano la strada per bloccarli proprio davanti alla comunità. Salgono a bordo e ancora botte. Scappano e la raggiungono la comunità a piedi.hanno raccolto la denuncia dei ragazzi gambiani. Stanno cercando eventuali telecamere lungo il percorso per riscontrare la storia dell'inseguimento e risalire alla numero di targa delle macchine.. Il 2 agosto scorso sono finiti agli arresti domiciliari Lorenzo Rigano e Gioacchino Bono, accusati di “reiterati, brutali e gratuiti atti di violenza” contro Khalifa Dieng, un senegalese di 19 anni ospite di un'altra comunità. In quel caso l'aggravante dell'odio razziale è già stata contestata da un giudice, per l'episodio di ferragosto le indagini sono ancora alle battute iniziali.