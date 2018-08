i sarebbero sposati al rifiorire della primavera. Sono stati inghiottiti dal ponte crollato a Genova, mentre viaggiavano sull'orlo di una gioia pazzesca, con i quaderni del futuro in bianco, tutti da scrivere. Oggi le esequie che hanno il sapore di un dolente ritorno sui luoghi della serenità.

el corso della sua omelia, non avrebbe saputo scegliere parole più adatte e più struggenti don Roberto Jankovic, il sacerdote che ha officiato.

a giovane infermiera cantava nel coro parrocchiale. E sono stati proprio gli amici del coro a ricordarla con un messaggio: "Canteremo sempre parole di gioia e di amore in questa chiesa e lo faremo per voi".

che coincidono con il momento dell'addio. Si può iniziare da un profumo di chiesa – l'incenso dei funerali che poi resta nell'aria, come rappreso, tra navate e sacrestia – per celebrare l'amore spezzato dilei infermiera e siciliana di Sant'Agata di Militello, lui medico e fiorentino. Si erano conosciuti in un ospedale, all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana prima che lei si trasferisse ad Alessandria. Sal corso prematrimoniale e ho imparato da loro la capacità di donarsi agli altri che è stata la cifra di tutta la loro purtroppo giovane esistenza. Si sarebbero sposati qui tra meno di un anno e oggi: Marta e Alberto, questo è il vostro matrimonio". N, dei padri lanteriani di Pisa – così si legge tra cronache e agenzie - era la parrocchia elettiva della coppia. L, quando il ponte Morandi è crollato. Marta e Alberto, come gli ignari compagni di catastrofe, sacrificati da una roulette russa di istanti, di ritardi o di anticipi, di cose scordate a casa, di portabagagli da chiudere, di rubinetti lasciati aperti: è stato il tempo, fragile e mutevole, a condannare alcuni e a salvarne altri. La storia atroce che si racconta, con le sue facce, le sue vittime e i suoi lutti, poteva essere una storia tragicamente diversa, con altre facce, altre vittime, altri lutti.“Addio Marta, riposa in pace, ricorderò sempre i giorni del Grest trascorsi insieme, tu che avevi sempre quel dolce e accomodante sorriso, qualche tenera parola per i più piccolini... eri matura e responsabile già allora perché avevi dovuto imparare a crescere in fretta a causa della morte prematura di tuo padre...”.che si aprono i quaderni bianchi che non saranno più scritti, consegnati a un altrove che ancora non leggiamo, se non nel dorso confuso di una speranza comune. La casa insieme, i figli, i sorrisi, il cumulo delle esperienze che consideriamo normali e che, invece, rappresentano un miracolo. Quaderni, fogli, l'odore di una pazzesca felicità mischiato all'incenso. Così, due ragazzi hanno celebrato per sempre il loro amore, nell'ora dell'addio.