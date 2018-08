PALERMO - Doppiette in azione dal primo settembre in Sicilia. Pubblicato sulla Gurs di oggi il calendario venatorio per la stagione 2018/2019. I giorni di caccia e le specie animali che possono finire nel mirino dei fucili sono elencati in un decreto dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea pubblicato in versione integrale nel sito web istituzionale dell'assessorato all'indirizzo http://pti.regione.sicilia.it(ANSA)