Instra Corporation, è immediatamente intervenuta, dopo le dovute verifiche.

"Non sono solo numeri, sono il drammatico risultato del florido e inarrestabile mercato pedopornografico. Questa volta - dice don Fortunato Di Noto, fondatore e presidente di Meter onlus - ma già era accaduto, di neonati. Il mercato, florido e sempre più esteso dei neonati, che i pedofili dichiarano, merce rara, aumenta sempre di più.

Non basta solo quello che ogni giorno Meter segnala, se non seguiranno delle mirate indagini, se le forze di Polizia non individueranno gli autori di questi atroci reati, se non si collaborerà a livelli internazionale, con la responsabilità dei Server Provider. Oltre le dichiarazioni e i protocolli - conclude - è necessaria una azione chiara, permanente, repressiva accompagnata con la prevenzione e la informazione".

, l'associazione guidata da don Fortunato di Noto. "Rare Tor (raro materiale di neonati abusati) diffusi attraverso un free hosting con estensione .nz (Nuova Zelanda). Il materiale, scoperto da Meter e immediatamente rimosso dopo la segnalazione - spiega una nota - era catalogato in nove cartelle: 31 video e 228 foto che coinvolgevano decine di neonati, maschi e femmine".La scoperta del 14 agosto è stata immediatamente segnalata alla Polizia Postale Neozelandese, per conoscenza alla Polizia postale italiana e anche, per un immediato intervento, a Instra Corporation, Melbourne, Australia, la concessionaria del dominio che ospitava tale materiale pedopornografico.