PALERMO - Un proiettile è stato inviato a Rosario Agostaro, sindaco di San Giuseppe Jato, comune del Palermitano. Una seduta straordinaria del Consiglio comunale è stata convocata per domani pomeriggio, alle 17"Un'intimidazione vile, che va fronteggiata senza arretrare di un passo - afferma Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima -. Domani pomeriggio con una delegazione del nostro movimento politico saremo presenti alla seduta straordinaria del Consiglio comunale convocato in seguito a questa grave intimidazione. A Rosario Agostaro vanno da parte nostra solidarietà e sostegno. Siamo certi, ben conoscendolo, che non si lascerà intimidire e proseguirà a testa alta e con coraggio nella sua azione amministrativa. DiventeràBellissima continuerà ad essere al fianco suo e di tutti gli altri amministratori che operano all'insegna della legalità, perché questa è una battaglia che va combattuta e vinta tutti insieme".